Таксист из Магнитогорска бесплатно подвозит людей

СЕГОДНЯ 04:17 2019-03-13T04:17:31+03:00

Он уже несколько раз отказывался брать деньги

Изменить размер текста: A A

В соцсетях ходит история про очень доброго таксиста из Магнитогорска.

— Вызвала такси от паспортного стола. Приехала белая «Лада гранта». Я была с детьми. Когда сели, спросила: «У вас будет сдача с 500 руб.?» На что водитель ответил: «Ничего не надо, все равно в сторону дома еду». Я попросила остановите где-нибудь у ларька, чтобы разменять деньги. Нет, — ответил он: Лучше детям что-нибудь купите. Хочу поблагодарить этого водителя еще раз. Очень приятно, что есть такие люди! — написала в группе «ВКонтакте» Ксения Махмудова.

Оказывается, мужчина уже не раз отказывался брать деньги.

— Этот же водитель меня довозил бесплатно до больницы. Было два адреса, взял только за один, сказал также: «Еду домой, тут рядом», — прокомментировала Анастасия Москвина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU