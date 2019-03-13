2019-03-13T04:17:31+03:00
Общество

Таксист из Магнитогорска бесплатно подвозит людей

Он уже несколько раз отказывался брать деньги
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Таксисты бывают разные...Таксисты бывают разные...Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В соцсетях ходит история про очень доброго таксиста из Магнитогорска.

— Вызвала такси от паспортного стола. Приехала белая «Лада гранта». Я была с детьми. Когда сели, спросила: «У вас будет сдача с 500 руб.?» На что водитель ответил: «Ничего не надо, все равно в сторону дома еду». Я попросила остановите где-нибудь у ларька, чтобы разменять деньги. Нет, — ответил он: Лучше детям что-нибудь купите. Хочу поблагодарить этого водителя еще раз. Очень приятно, что есть такие люди! — написала в группе «ВКонтакте» Ксения Махмудова.

Оказывается, мужчина уже не раз отказывался брать деньги.

— Этот же водитель меня довозил бесплатно до больницы. Было два адреса, взял только за один, сказал также: «Еду домой, тут рядом», — прокомментировала Анастасия Москвина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Разливайке» в Челябинске грозит штраф за то, что поставили под сомнение вред алкоголя
Из-за демонтажа рекламы ночью в Челябинске будут перекрывать движение
Житель Челябинска застрелил начальника и пытался замаскировать все под суицид
Житель Челябинской области отправляется в кругосветное путешествие и просит помощи
В Челябинской области подросток устроил погром на площадке детского сада
Житель Челябинской области спас ястреба
МЧС предупреждает: на Южный Урал надвигается шторм
Житель Зауралья выставил на «Авито» цирковую мартышку
В Челябинске из-за микроволновки эвакуировали крупный торговый центр
Друзей тигренка Жорика в Челябинске приглашают на концерт
Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Челябинской области
В Челябинске считают ямы на дорогах
Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак
Медведя под Снежинском ждет ловушка
Гражданина Израиля не пустили на родину из-за долгов в России
В Челябинской области 10-летний школьник бросился под колеса иномарки
В Челябинске за сутки выловили 22 маршрутчика-нелегала