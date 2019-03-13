2019-03-13T04:53:47+03:00
Общество

Житель Челябинской области отправляется в кругосветное путешествие и просит помощи

Ему нужна аппаратура для съемки своих приключений
Ирина КАРЕЛИНА
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Артур Симонов планирует большое путешествие. Фото из личного архива героя публикации.Артур Симонов планирует большое путешествие. Фото из личного архива героя публикации.
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Молодого человека на фото зовут Артур Симонов. Ему 24 года. В конце марта он отправляется в кругосветное путешествие. А начнет из Челябинской области, точнее из своего родного города Миасса.

— Мой путь будет лежать через множество стран и островов. Я знаю, зачем я иду в это путешествие, полное неизведанного и опасного. Но еще я думаю о людях, которым могу что-то дать. Показать места путем фото, видео, текста. Написать книги о своих приключениях и передать свой опыт другим, — пишет он в соцсетях.

После этого Артур просит помочь ему деньгами или техникой. Путешественнику нужна камера, ноутбук для монтажа видео, микрофон-петличка и аккумулятор с солнечной батареей.

Некоторые подписчики группы усомнились в серьезности планов молодого человека. Откуда у него столько денег, например, на посещение Японии?

— Путешествие пешком, автостопом и на железнодорожном товарняке, что исключает оплату билетов. На что-то всегда можно заработать в пути, например, устроившись драить палубу, — пояснил романтик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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