Житель Челябинска застрелил начальника и пытался замаскировать все под суицид

СЕГОДНЯ 04:56 2019-03-13T04:56:13+03:00

Но допустил много ошибок из-за которых на него вышли следователи

Изменить размер текста: A A

В Советском райсуде Челябинска за убийство ответит 52-летний горожанин. Прошлым летом он был у своего директора в гостях в поселке Смолино. Там нашел травматический пистолет «Оса» и выстрелил в голову начальнику. Такова версия следствия.

После первого ранения мужчина упал. Но стрелок решил убедиться, что сделал все наверняка и всадил еще три пули в висок лежачему.

— Чтобы избежать уголовной ответственности обвиняемый инсценировал суицид. Вложил в руку погибшего пистолет. Затем включил ноутбук потерпевшего, ввел в поисковике словосочетание о суицидальных намерениях, закрыл дверь дома и выкинул ключ в огород, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Спустя пять месяцев после этого обвиняемого задержали. Известно, что он был помощником погибшего. У того был бизнес по строительству садовых домиков. За убийство грозит до 15 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU