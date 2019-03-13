2019-03-13T04:56:13+03:00
Происшествия

Житель Челябинска застрелил начальника и пытался замаскировать все под суицид

Но допустил много ошибок из-за которых на него вышли следователи
Андрей АБРАМОВ
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В Советском райсуде Челябинска за убийство ответит 52-летний горожанин. Прошлым летом он был у своего директора в гостях в поселке Смолино. Там нашел травматический пистолет «Оса» и выстрелил в голову начальнику. Такова версия следствия.

После первого ранения мужчина упал. Но стрелок решил убедиться, что сделал все наверняка и всадил еще три пули в висок лежачему.

— Чтобы избежать уголовной ответственности обвиняемый инсценировал суицид. Вложил в руку погибшего пистолет. Затем включил ноутбук потерпевшего, ввел в поисковике словосочетание о суицидальных намерениях, закрыл дверь дома и выкинул ключ в огород, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Спустя пять месяцев после этого обвиняемого задержали. Известно, что он был помощником погибшего. У того был бизнес по строительству садовых домиков. За убийство грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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