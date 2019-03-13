Объявлен конкурс для семей Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-13T07:37:40+03:00

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В Челябинской области стартовал конкурс семейных ценностей и традиций. Принять участие могут все семьи региона. Про обычаи южноуральцев будет снят фильм.

— Традиции могут быть очень разными. Можно всей семьей заниматься спортом, творчеством, собираться вместе за круглым столом. Неважно, что вы выбираете, когда проводите время вместе со своими близкими. Главное, что это время — счастливое, — поясняет глава региона Борис Дубровский.

Организаторы конкурса надеются, что у южноуральцев получится рассказать много интересных историй про себя и жизнь своей семьи. Участников наградят сувенирами за успехи в обучении и воспитании детей, за сохранение и развитие традиций и профессиональных династий, за социальную, спортивную и творческую активность.

Для участия оставляйте заявку на сайте традициисемьи74.рф до 1 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU