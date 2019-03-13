Бесплатную консультацию о здоровье почек можно получить в Челябинске 14 марта

СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-13T08:21:43+03:00

На приеме будут уролог, нефролог и эндокринолог

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14 марта в одном из ТРК Челябинска пройдет акция, приуроченная к Дню здоровой почки. Можно пройти бесплатные обследования у медицинских специалистов, получить рекомендации врачей, а также принять участие в флешмобе «Выпей стакан воды — поддержи свои почки».

— Можно будет получить рекомендации врача по медицинской профилактике, уролога, нефролога и эндокринолога, — говорят организаторы акции.

Статистика гласит, что каждый десятый в мире подвержен болезни почек. Недуг оказывает осложнение при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, инфекциях. Связано это в первую очередь с основной функцией почек — фильтрацией и выводом из организма шлаков, вредных веществ и излишков солей.

Акция пройдет в четверг, 14 марта 2019 в ТРК «Горки» 12.00 — 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU