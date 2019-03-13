Бензин в Челябинске не дорожал с января
Антимонопольная служба мониторит цены на АЗС. ФАС занимается этим давно, но особенно пристально следят за ценниками после прошлогоднего скачка. С начала года бензин в Челябинске практически не дорожал. Цены стабильны с января.
— На прошлой неделе произошло снижение розничной цены на заправках «Регион». АИ-92 на 90 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, ДТ — на 1 рубль 10 копеек., — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
На 10 марта на АЗС Челябинска были установлены следующие цены:
Таблица предоставлена УФАС по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU