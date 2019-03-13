2019-03-13T10:53:46+03:00
Экономика

Челябинские бизнесмены готовятся подписать контракты с финнами

Встреча пройдет при поддержке ЮУТПП
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 марта в Челябинск прибудет делегация финских предпринимателей во главе с Послом Финляндии в России г-ном Микко Хаутала. В рамках визита запланирована встреча с представителями южноуральского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества.

Организаторами деловых переговоров выступают Финско-Российская торговая палата и Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

В состав финской делегации войдут представители 22 компаний. Бизнес Финляндии заинтересован в сотрудничестве с Челябинской областью, прежде всего, в таких сферах, как производство и поставки промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники, обращение с отходами, строительство, лесозаготовка и ЖКХ.

Деловые переговоры пройдут 27 марта с 13.30 до 18.00 в гранд-отеле «ВИДГОФ» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 26а, 3-й этаж.

Участие для предприятий и организаций бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Заявки принимаются в оргкомитете по тел.: (351) 265-40-73, 265-39-77, 265-58-15, e-mail: ves@tpp74.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После гибели женщины из-за упавшей на нее глыбы льда завели уголовное дело в Челябинской области
В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь
Оборудование цифрового ТВ челябинцам настроят волонтеры
Губернатор Дубровский распорядился очистить кровли от льда
Бензин в Челябинске не дорожал с января
Бесплатную консультацию о здоровье почек можно получить в Челябинске 14 марта
Объявлен конкурс для семей Челябинской области
«Разливайке» в Челябинске грозит штраф за то, что поставили под сомнение вред алкоголя
Из-за демонтажа рекламы ночью в Челябинске будут перекрывать движение
Житель Челябинска застрелил начальника и пытался замаскировать все под суицид
Житель Челябинской области отправляется в кругосветное путешествие и просит помощи
В Челябинской области подросток устроил погром на площадке детского сада
Таксист из Магнитогорска бесплатно подвозит людей
Житель Челябинской области спас ястреба
МЧС предупреждает: на Южный Урал надвигается шторм
Житель Зауралья выставил на «Авито» цирковую мартышку
В Челябинске из-за микроволновки эвакуировали крупный торговый центр
Друзей тигренка Жорика в Челябинске приглашают на концерт
Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Челябинской области
В Челябинске считают ямы на дорогах
Жители Нязепетровска построят приют, чтобы избавить город от бродячих собак
Медведя под Снежинском ждет ловушка
Гражданина Израиля не пустили на родину из-за долгов в России
В Челябинской области 10-летний школьник бросился под колеса иномарки
В Челябинске за сутки выловили 22 маршрутчика-нелегала