Челябинские бизнесмены готовятся подписать контракты с финнами

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-13T10:53:46+03:00

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27 марта в Челябинск прибудет делегация финских предпринимателей во главе с Послом Финляндии в России г-ном Микко Хаутала. В рамках визита запланирована встреча с представителями южноуральского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества.

Организаторами деловых переговоров выступают Финско-Российская торговая палата и Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

В состав финской делегации войдут представители 22 компаний. Бизнес Финляндии заинтересован в сотрудничестве с Челябинской областью, прежде всего, в таких сферах, как производство и поставки промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники, обращение с отходами, строительство, лесозаготовка и ЖКХ.

Деловые переговоры пройдут 27 марта с 13.30 до 18.00 в гранд-отеле «ВИДГОФ» по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 26а, 3-й этаж.

Участие для предприятий и организаций бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Заявки принимаются в оргкомитете по тел.: (351) 265-40-73, 265-39-77, 265-58-15, e-mail: ves@tpp74.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU