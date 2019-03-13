Оборудование цифрового ТВ челябинцам настроят волонтеры

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-13T10:53:19+03:00

Их работа бесплатна. Они приходит только по заявке

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3 июля в Челябинской области отключается аналоговое телевидение. Цифровое ТВ — это два десятка цифровых каналов: картинка отличного качества. Если телевизор выпущен ранее, чем два года назад, для приема сигнала нужно купить антенну дециметрового диапазона или приставку.

Цена вопроса: антенны — от 300 руб., приставки — 700 руб. Все можно купить в магазинах электроники.

Льготникам в Челябинской области возместят затраты на покупку оборудования — тысячу рублей. Деньги получат малообеспеченные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы участников ВОв.

В 142 глухих деревнях поймать сигнал с помощью простенькой антенны или приставки невозможно. Для 37 тыс местных жителей годятся только тарелки дорогостоящего спутникового ТВ. Жителям компенсируют затраты в 6,5 тыс руб.

Если наладить новое оборудование не получится, нужно обращаться в администрацию города или района. По заявке придет волонтер. Стариков предупреждают: не открывайте дверь мошенникам! Визит волонтера для наладки возможен только после заявки. Их работа бесплатна. Никаких денег волонтеры не берут.

Кстати, если вы - клиент кабельного телевидения, никаких приставок вам не нужно: вы уже сейчас смотрите цифровое ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU