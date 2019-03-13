После гибели женщины из-за упавшей на нее глыбы льда завели уголовное дело в Челябинской области
По факту гибели женщины, на которую 12 марта упал кусок льда, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
Трагический случай произошел в городе Сим, на улице Кирова. Пенсионерка шла по тротуару мимо многоэтажного дома, а в это время на нее с крыши упала огромная глыба льда. Удар пришелся по голове, 61-летняя дама скончалась на месте.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В рамках расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий и установлены виновные должностные лица, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома, — замечают в пресс-службе.
Виновным грозит реальны срок - до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU