В Челябинске разыскивают лучшего вокалиста

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-13T13:44:42+03:00

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В Челябинске есть традиционный конкурс «Песня города». На него ежегодно заявляются сотни исполнителей со всей области. В этом году предложены темы «Я песней славлю город свой» и «Песня, как птица, просит полета».

Авторов композиций ждут два отборочных тура — заочный и очный. Оценивать артистов будут профессиональное жюри и зрители. Победители «Песни города» традиционно выступают в Челябинске на гала-концерте ко Дню города в сентябре.

Для участия отправляйте заявку вместе с записанной песней на электронную почту pgoroda@bk.ru. Или приносите запись в Центр культурно-информационной деятельности (Челябинск, улица Елькина, 45). Срок до 15 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU