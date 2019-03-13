Долг по алиментам отправил жителя Челябинской области в колонию

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-13T14:27:10+03:00

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В Южноуральске вынесли приговор 41-летнему местному жителю. Он накопил долг по алиментам в 1,7 млн рублей. Поскольку ранее его уже судили по другому уголовному делу, то дали реальное лишение свободы — четыре месяца колонии строгого режима.

Приставы работали с неплательщиком почти пять лет. А копить долг он начал в далеком 2004 году. Сейчас его старшей дочери уже 20 лет.

— Мужчина никогда не испытывал трепета к семье и маленьким детям: брак был зарегистрирован только после рождения второй дочери в 2003 году, отцовство пришлось устанавливать через суд. Но даже будучи в браке, не считал нужным помогать супруге в содержании и воспитании детей, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В суде мужчина пытался объяснить: не платил алименты, ибо дети себя «неправильно вели». Но вину отрицать не стал, поэтому получил относительно небольшой срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU