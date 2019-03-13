Серийный похититель автозеркал задержан в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-13T14:34:21+03:00

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Инспекторы ДПС 12 марта патрулировали ночной Челябинск. Увидели подозрительного мужчину, который бродил вдоль припаркованных во дворе машин. Остановились побеседовать и попросили показать сверток, который был в руках незнакомца. Там оказались зеркала бокового обзора.

Выяснилось, что челябинец промышлял кражей зеркал с иномарок. У него нашли комплектующие от 30 разных машин. Среди улик — инструменты, которыми эти самые зеркала снимались.

— В ночь с 11 на 12 марта подозреваемый во дворе дома по улице Чайковского тайно похитил с иномарки боковые зеркала заднего вида. Сумма ущерба составила около 7 000 рублей. Возбуждено дело за кражу, по статье грозит до двух лет колонии, — сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД России Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU