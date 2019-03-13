В Челябинске будут штрафовать рыбаков за выход на тонкий лед

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-13T15:53:56+03:00

Лучше совсем отказаться от рыбалки, пока лед не растает, и не подвергать себя опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На улице потеплело и на водоемах начал таять лед. Выходить на него опасно, можно уйти под воду. Но рыбакам все нипочем — рискуют жизнью ради улова. Каждый год спасатели вытаскивают десятки рыболовов из беды.

— Просим горожан без особой необходимости не выходить на водоемы. И напоминаем, в Челябинской области действуют Правила охраны жизни людей на водных объектах, утвержденные постановлением регионального правительства. За их нарушения действуют штрафы, — предупредили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Так за выезд на лед на любом транспортном средстве: будь то, машина, снегоход, сани и прочие — физлица могут лишиться от 500 до 2000 руб., должностные — от 10 до 50 тысяч, юридические — от 50 до 100 тысяч. Исключение составляют территории, где установлены знаки, что переход или переезд разрешен. Такие же штрафы предусмотрены за выход на водоем, где есть предупреждающие об опасности знаки.

В случае ЧС на льду, нужно немедленно звонить спасателям по номеру 112. Но лучше совсем отказаться от рыбалки, пока лед не растает, и не подвергать себя опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU