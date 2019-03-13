2019-03-13T17:33:07+03:00
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел возле банка в центре Челябинска

Парень, в которого стреляла охрана, сбежал
Андрей АБРАМОВ
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Возле банка в центре Челябинска случился конфликт со стрельбой.Возле банка в центре Челябинска случился конфликт со стрельбой.Фото: СОЦСЕТИ
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Свидетелями инцидента в центре Челябинска 13 марта стали десятки человек. В соцсети выложили фото разбитого стекла двери и молодого человека, в окружении чоповцев.

— Шла мимо банка и услышала звуки выстрелов. Из отделения выбежал молодой человек, пытался спрятаться за дверью. За ним охрана, пинает, скидывает с него одежду, берет сумку и кидает на ступеньки банка. Не знаю, что там было, но стрелять это уже перебор. Тем более когда молодой человек стоит спокойно, выхватывать его вещи и кидать на землю! — написала очевидец.

В полиции информацию зарегистрировали и ведут проверку инцидента. По предварительным данным, стреляли охранники. А молодой человек буянил в отделении. Его разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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