2019-03-14T04:46:55+03:00
Звезды

На телевидение прорвалась челябинская Жанна Агузарова

Девушка очень похоже исполнила хит «Ты, только ты»
Ирина КАРЕЛИНА
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Олеся Лавреннтьева в образе Жанны Агузаровой. Фото: кадр из передачи "Один в один" на телеканале "Россия 1"Олеся Лавреннтьева в образе Жанны Агузаровой. Фото: кадр из передачи "Один в один" на телеканале "Россия 1"
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Олеся Лаврентьева из Челябинска выступила на шоу «Один в один» на телеканале «России-1». Она подготовила пародию на эпатажную отечественную исполнительницу Жанну Агузарову. Девушка была похожа и внешне, и голосом, и манерой. Перед камерой она предстала в розовом парике, в темных очках и с большой золотой цепью на шее. Куратором челябинки выступил Вадим Казаченко, который ни раз выступал на одной сцене с Агузаровой. Жюри одобрительно кивало, переглядываясь. Зрители также хорошо оценили выступление.

— Шикарно! На мой взгляд, лучшее выступление сезона! — написал под видео на Youtube Алексей Иванов.

— Молодец! Очень похожа, — высказался Семен Власов.

Впрочем, не обошлось и без критики. Кто-то из телезрителей считает, что сходство лишь внешнее, а это заслуга гримеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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