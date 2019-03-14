В Челябинске пассажиры маршрутки заметили у водителя пакетик с подозрительной травой
Жители Челябинска заметили у водителя маршрутки странный пакетик с чем-то зеленым. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано ЧМЗ» во «Вконтакте».
Пользователи соцсети предположили, что это могут быть насвай или даже марихуана. И то, и другое запрещено к употреблению и распространению на территории РФ.
— Однажды ехал в маршрутке, смотрю: водитель открывает дверь через каждую минуту. Это он насвай жует и, как верблюд, харкается. Не смешно, конечно. Это как бухнуть за рулем, — написал челябинец в ВК.
На пост в соцсети отреагировала полиция. Сотрудники УМВД по Челябинску начали проверку маршрутных такси, чтобы найти этого водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU