Бизнесмену грозит штраф за рекламу самогонных аппаратов в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-14T05:18:22+03:00

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Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу магазина товаров для домашнего изготовления алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о магазине «СамогонУрал», который располагается на Свердловском проспекте, напротив Алого поля. Реклама торговой точки, которую может увидеть даже ребенок, нарушает закон, потому что содержит словосочетания «самогонные аппараты», «все для пивоварения»… Кроме того, на вывеске есть слова на иностранном языке.

— Предпринимателю, нарушившему закон о рекламе, грозит штраф в пределах 20 тысяч рублей. Так как административное правонарушение совершено впервые, штраф могут заменить предупреждением, — замечают в УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU