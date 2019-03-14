Неопытный водитель, протаранивший пассажирский автобус, спровоцировал пробку в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-14T07:03:26+03:00

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Снегопад, обрушившийся на Челябинск, осложнил ситуацию на дорогах. Во всех районах Челябинска пробки, кое-где в девять баллов. На Свердловском проспекте ее спровоцировала легковушка, протаранившая пассажирский автобус, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

— ДТП произошло на Свердловском проспекте, напротив автомобильного училища, — рассказывает очевидец. — Сначала легковушка со знаком «неопытный водитель» задела по касательной пассажирский автобус. А потом занесло и автобус. Движение на этом участке осложнено.

В ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU