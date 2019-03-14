2019-03-14T07:36:13+03:00
Общество

Из ветхих домов льготников из Челябинска переселили в гнилые квартиры

Активисты пожаловались в прокуратуру
Лидия ПЕСКОВА
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В стенах трещины и грибок. Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ.В стенах трещины и грибок. Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ.
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Кто из нас не хотел бы жить в новостройке: с ровными стенами, прочными трубами и большой кухней. Для жителей дома на улице Агалакова эта мечта обернулась коммунальным адом. Спустя два года после заселения они мечтают покинуть свои квартиры, сообщает пресс-служба ОНФ.

Замаскировать грибок невозможно. Фото: челябинское отделение ОНФ.

Замаскировать грибок невозможно. Фото: челябинское отделение ОНФ.

Дом был построен со множеством недочетов. Например, вентиляция, по проекту, должна работать как вытяжка, а по факту построена как приточная. В квартиры дует, и в сильные холода люди вынуждены закрывать вентиляционные решетки, чтобы согреться. По потолкам, стенам многих квартир пошла плесень. На стенах также есть трещины, а кровля протекает.

Жители обратились за помощью к общественным активистам, а те подали заявление в прокуратуру. В скором времени дом ждет проверка.

Краска на балконах уже облупилась. Фото: челябинское отделение ОНФ.

Краска на балконах уже облупилась. Фото: челябинское отделение ОНФ.

Казус этой истории в том, что жильцы покупали квартиры не сами. Квадратные метры им выделили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Увы, комфортнее людям не стало.

По данным ОНФ, аналогичная ситуация сложилась с переселенцами, получившими квартиры на улице Набережной в Челябинске и на улице Пугачева в поселке Новосинеглазово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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