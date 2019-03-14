Из ветхих домов льготников из Челябинска переселили в гнилые квартиры
Кто из нас не хотел бы жить в новостройке: с ровными стенами, прочными трубами и большой кухней. Для жителей дома на улице Агалакова эта мечта обернулась коммунальным адом. Спустя два года после заселения они мечтают покинуть свои квартиры, сообщает пресс-служба ОНФ.
Замаскировать грибок невозможно. Фото: челябинское отделение ОНФ.
Дом был построен со множеством недочетов. Например, вентиляция, по проекту, должна работать как вытяжка, а по факту построена как приточная. В квартиры дует, и в сильные холода люди вынуждены закрывать вентиляционные решетки, чтобы согреться. По потолкам, стенам многих квартир пошла плесень. На стенах также есть трещины, а кровля протекает.
Жители обратились за помощью к общественным активистам, а те подали заявление в прокуратуру. В скором времени дом ждет проверка.
Краска на балконах уже облупилась. Фото: челябинское отделение ОНФ.
Казус этой истории в том, что жильцы покупали квартиры не сами. Квадратные метры им выделили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Увы, комфортнее людям не стало.
По данным ОНФ, аналогичная ситуация сложилась с переселенцами, получившими квартиры на улице Набережной в Челябинске и на улице Пугачева в поселке Новосинеглазово.
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ИСТОЧНИК KP.RU