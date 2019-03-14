Семь колонн техники чистят Челябинск от снега
В четверг, 14 марта, на дороги Челябинска вышли семь колонн специальной дорожной техники — они чистят проезжую часть от снега, сообщает пресс-служба мэрии.
Впрочем, убирать снег начали еще ночью. По данным мэрии, на уборке основных магистралей было задействовано 180 машин. Они не только расчищают проезжую часть, но еще и обрабатывают дорогу противогололедными материалами.
Несмотря на старания дорожных служб, проезд по городу затруднен. Кое-где даже в 10 утра наблюдаются восьмибальные пробки. Практически в каждом районе фиксируются ДТП.
Одно их самых неудобных для участников движения случилось на Свердловском проспекте. В восьмом часу утра неопытный водитель на легковушке подреза пассажирский автобус.
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ИСТОЧНИК KP.RU