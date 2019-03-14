Снегопад парализовал работу международного аэропорта в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-14T09:05:40+03:00

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Аэропорт Челябинск не смог принять несколько самолетов из-за прошедшего ночью снега, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сейчас на взлетном поле работают пять машин спецтехники, применяется реагент, аэропорт временно не принимает рейсы. Воздушные суда авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», «Норд Винд» и «Россия», летевшие из Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково ушли на запасной аэродром в Екатеринбург. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил посадку в Тюмени.

Отменен один рейс компании «Аэрофлот». Из-за этого школьники не смогли вовремя вылететь в детский лагерь «Артек».

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ИСТОЧНИК KP.RU