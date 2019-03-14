В Челябинске отметят пятую годовщину Крымской весны

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-14T10:33:18+03:00

Пять лет назад Крым стал нашим. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

Публичная библиотека приглашает челябинцев отметить пятую годовщину возвращения Крыма в Россию. С 14 по 18 марта библиотека проводит литературный фестиваль «Крымская весна», сообщает пресс-служба публички.

В пятницу, 15 марта, в рамках фестиваля состоятся литературные чтения «Литературный бомонд: песнь о Крыме». Писатели, артисты, журналисты, студенты и школьники познакомят читателей и гостей библиотеки с творчеством русских поэтов (Волошина, Ахматовой, Бродского, Бунина, Маршака, Маяковского, Евтушенко), прочтут прозу и стихи о Крыме, а также о его знаковых местах. Помимо этого, для гостей подготовлена выставка «Крым: долгое возвращение на Родину».

Мероприятие начнется в 11.00, в зале № 3, вход свободный.

Напомним, соглашение о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России было подписано 18 марта 2014 года. А 10 марта в Челябинске прошел торжественный митинг-концерт «Россия и Крым — вместе навсегда!». С тех пор этот праздник стал традиционным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU