2019-03-14T13:44:44+03:00
Спорт

Звезда Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина выйдет на старт чемпионата в Челябинске

Турнир по скоростному бегу на коньках пройдет в ледовом дворце «Уральская молния» 16 и 17 марта
Алексей МИКУШИН
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Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Сочи.Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Сочи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В столице Южного Урала почти 80 лучших российских конькобежцев разыграют четыре комплекта медалей в классическом и спринтерском многоборье. Чемпионат России в Челябинске станет одним из последних стартов для скороходов в этом сезоне.

Южноуральцы увидят на льду звезд российского конькобежного спорта, победителей и призеров крупных международных стартов. Среди них — призер Олимпиады в Сочи, чемпионка мира и Европы, рекордсменка мира, челябинка Ольга Фаткулина. Недавно она стала третьей в общем зачете Кубка мира на своей коронной дистанции 500 метров и в составе сборной команды России выиграла «золото» в командном спринте.

Открытие чемпионата России в Челябинске пройдет 16 марта в ледовом дворце «Уральская молния» 16 марта в 13.00. Начало соревнований 16 и 17 марта в 11.00. Вход свободный

На чемпионате в составе сборной Челябинской области выступят по семь мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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