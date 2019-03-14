Директор колледжа из Челябинской области отдохнула в Турции за счет государства

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-14T17:04:45+03:00

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Директор Озерского технического колледжа Елена Валеева попала под следствие. Женщину подозревают в незаконном расходовании бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемая направила несколько сотрудников колледжа в турецкий курортный город Кемер. Люди, якобы, ехали за границу, чтобы принять участие в командообразующем тренинге. Вместе с коллегами в Турцию полетела и сама директор.

— Себя в эту группу она включила незаконно, так как на тот момент была в отпуске. Действия подозреваемой нанесли ущерб областному бюджету на сумму более 266 тысяч рублей, — говорят в Следственном комитете. — Также женщина допустила нецелевое расходование 1,5 миллионов бюджетных рублей, полученных для выполнения государственного задания.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скоро будет предъявлено обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU