Школяры из Челябинска собрали 77,5 тыс. рублей для больных раком сверстников
В челябинской школе № 116 прошла благотворительная ярмарка, все сборы от которой направлены на лечение двух подростков, болеющих раком, сообщает пресс-служба областного минобра.
— Ярмарка на Масленицу в этой школе проходит традиционно. Однако в этом году она получила благотворительное начало. Гости праздника могли принять участи в акции «Масленица добра» и передать деньги на лечение сверстников, больных раком, — рассказывают в пресс-службе.
Дети собрали 77,5 тысяч рублей. На эти деньги два подопечных челябинского фонда «Искорка» смогут продолжить свою борьбу с раком. Один из мальчиков уже отправился на консультацию в Санкт-Петербург в клинику им. Горбачева, где поводят операции по трансплантации костного мозга. Второй ребенок благодаря финансовой поддержке ребят сможет сдать важные дорогостоящие анализы.
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ИСТОЧНИК KP.RU