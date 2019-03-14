2019-03-14T19:13:00+03:00
Общество

Школяры из Челябинска собрали 77,5 тыс. рублей для больных раком сверстников

На эти деньги два подростка продолжат борьбу с болезнью
Лидия ПЕСКОВА
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Сил на борьбу больше, когда тебя поддерживают другие.Сил на борьбу больше, когда тебя поддерживают другие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В челябинской школе № 116 прошла благотворительная ярмарка, все сборы от которой направлены на лечение двух подростков, болеющих раком, сообщает пресс-служба областного минобра.

— Ярмарка на Масленицу в этой школе проходит традиционно. Однако в этом году она получила благотворительное начало. Гости праздника могли принять участи в акции «Масленица добра» и передать деньги на лечение сверстников, больных раком, — рассказывают в пресс-службе.

Дети собрали 77,5 тысяч рублей. На эти деньги два подопечных челябинского фонда «Искорка» смогут продолжить свою борьбу с раком. Один из мальчиков уже отправился на консультацию в Санкт-Петербург в клинику им. Горбачева, где поводят операции по трансплантации костного мозга. Второй ребенок благодаря финансовой поддержке ребят сможет сдать важные дорогостоящие анализы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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