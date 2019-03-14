В Челябинске объединят два садика и две школы
Еще четыре учебных заведения будут реорганизованы, или «укрупнены», в Челябинске, сообщает городской Комитет по делам образования.
Детский сад № 256, который расположен на улице Трудовая, 5А, станет структурным подразделением детского сада № 305, расположенного на улице Сталеваров, 18. А школа № 101 на улице Танкистов, 144Б, станет филиалом школы № 39, которая расположена на улице Марченко, 23Г.
— Реорганизация проводится, чтобы более оптимально использовать материально-техническую базу этих учебных заведений и экономить при этом бюджетные деньги, — замечают чиновники.
На количество мест для детей и учебный процесс реорганизация не повлияет.
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ИСТОЧНИК KP.RU