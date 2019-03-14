В центре Челябинска шаман пытался остановить снегопад
14 марта обескуражило жителей Челябинска сильным снегопадом. А ведь днем раньше все думали, что пришла настоящая весна. Возвращение зимы многим не по нраву. Один из жителей города даже решил провести какой-то шаманский обряд. Прохожие решили, что он пытался остановить снегопад.
На Кировке мужчина в костюме из шкур и с бубном в руках выкрикивал странное «Чангодан». Делал он это возле монумента «Нулевая верста Челябинска». Прохожие удивлялись и снимали на камеру. Так видео оказалось в соцсетях.
— Весеннее обострение, — комментируют челябинцы в группе «ВКонтакте».
Однако, больше похоже, что кто-то привлекает внимание горожан к какому-то новому проекту. Посмотрим.
Шаман на Кировке.
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ИСТОЧНИК KP.RU