Шприц в кресле маршрутки обнаружила жительница Челябинска

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-15T04:25:10+03:00

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В челябинской маршрутке №39 девушка увидела шприц, торчащий из сиденья. И это не вирусная страшилка. Фото попало в соцети.

— Когда я сделала замечание водителю, что нужно осматривать салом прежде, чем выезжать в город, он мне ответил: «Сама увидела — сама и убирай!». Будьте аккуратны! − пишет челябинка в соцсети.

В комментариях жители города высказали надежду, что ГИБДД возьмется за маршрутчиков. Напомним, что два дня назад случился другой инцидент с маршрутным такси, также попавший в соцсети. В кабине водителя пассажиры увидели пакетик с какой-то странной зеленой травой. Предположительно это был насвай. Полиция отреагировала на сообщение челябинцев и приступила к поискам маршрутчика, чтобы проверить его.

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ИСТОЧНИК KP.RU