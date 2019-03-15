Шприц в кресле маршрутки обнаружила жительница Челябинска
В челябинской маршрутке №39 девушка увидела шприц, торчащий из сиденья. И это не вирусная страшилка. Фото попало в соцети.
— Когда я сделала замечание водителю, что нужно осматривать салом прежде, чем выезжать в город, он мне ответил: «Сама увидела — сама и убирай!». Будьте аккуратны! − пишет челябинка в соцсети.
В комментариях жители города высказали надежду, что ГИБДД возьмется за маршрутчиков. Напомним, что два дня назад случился другой инцидент с маршрутным такси, также попавший в соцсети. В кабине водителя пассажиры увидели пакетик с какой-то странной зеленой травой. Предположительно это был насвай. Полиция отреагировала на сообщение челябинцев и приступила к поискам маршрутчика, чтобы проверить его.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU