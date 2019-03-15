Зима всех обманула. Когда в Челябинск придет настоящая весна

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-15T04:25:18+03:00

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И как так чучело зимы жгли, спрашивается! Снегопад в Челябинске идет больше суток и, по заверениям синоптиков, продолжится до субботы. Кроме того, по-прежнему дует сильный ветер — до 17 метров в секунду. Будьте осторожнее на улице, в особенности на дорогах.

С завтрашнего дня начнет понемногу теплеть. С каждым днем столбик термометра будет подниматься на один градус. Следующая неделя начнется с нулевой температуры, а со среды и до конца недели и вовсе обещают +3 градуса Цельсия, солнечно и без осадков.

К концу марта стоит ждать по-настоящему теплые деньки: +8 — +13. Однако, всем известно, что долгосрочные прогнозы — не точные. Зима может вернуться и в апреле, что случалось на Южном Урале много раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU