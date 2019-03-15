Выставка оружия открылась в музее Челябинска

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-15T06:18:25+03:00

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Экспозиция называется «Легендарный Калашников». У известного конструктора в этом году юбилей — 100 лет. В честь этого челябинскому краеведческому музею выставочный комплекс имени Калашникова из Ижевска прислал экспонаты.

— Посетители выставки смогут познакомиться как с биографией конструктора и оружием, используемым в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания. Будут представлены макеты огнестрельного оружия: пистолет ТТ, пистолет-пулеметы Шпагина, Судаева, несколько модификаций автомата Калашникова, — гласит анонс экспозиции.

Выставка открыта для посещения с 16 марта

Государственный исторический музей Южного Урала

Тел.: (351) 263-08-32; 265-23-88

ИСТОЧНИК KP.RU