Выставка оружия открылась в музее Челябинска
Экспозиция называется «Легендарный Калашников». У известного конструктора в этом году юбилей — 100 лет. В честь этого челябинскому краеведческому музею выставочный комплекс имени Калашникова из Ижевска прислал экспонаты.
— Посетители выставки смогут познакомиться как с биографией конструктора и оружием, используемым в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания. Будут представлены макеты огнестрельного оружия: пистолет ТТ, пистолет-пулеметы Шпагина, Судаева, несколько модификаций автомата Калашникова, — гласит анонс экспозиции.
Выставка открыта для посещения с 16 марта
Государственный исторический музей Южного Урала
Тел.: (351) 263-08-32; 265-23-88
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