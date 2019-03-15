Черные сугробы в Челябинске опасны для здоровья горожан
Это сейчас Челябинск красиво присыпан снежных пухом. Но еще два дня назад город «украшали» черные валуны сугробов. И ведь с потеплением ситуация рискует повториться. Дать бой грязным отвалам решили общественники из ОНФ.
— Снег, перемешанный с грязью и реагентами, растаяв, образует дорожную пыли, которая очень опасна для здоровья. При интенсивном ветре в сочетании с активным транспортным потоком тучи пыли разносятся на большие расстояния. Опасность представляют вредные химические вещества, которые содержатся в снежных массах: реагенты, песчано-солевые смеси, бытовой мусор, — рассказал член регионального отделения ОНФ в Челябинской области, заведующий кафедры оториноларингологии ЮУ ГМУ Мусос Коркмазов.
Причиной бездействия дорожников общественники называют оправдание «само растает». Активисты ОНФ отправили обращения в городскую администрацию с просьбой повлиять на ситуацию. Кстати, ранее эта же структура предложили ввести персональную ответственность за нарушения при уборке снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU