Черные сугробы в Челябинске опасны для здоровья горожан

СЕГОДНЯ 06:27 2019-03-15T06:27:58+03:00

Их нужно усиленно вывозить, а не ждать, пока они растают

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Это сейчас Челябинск красиво присыпан снежных пухом. Но еще два дня назад город «украшали» черные валуны сугробов. И ведь с потеплением ситуация рискует повториться. Дать бой грязным отвалам решили общественники из ОНФ.

— Снег, перемешанный с грязью и реагентами, растаяв, образует дорожную пыли, которая очень опасна для здоровья. При интенсивном ветре в сочетании с активным транспортным потоком тучи пыли разносятся на большие расстояния. Опасность представляют вредные химические вещества, которые содержатся в снежных массах: реагенты, песчано-солевые смеси, бытовой мусор, — рассказал член регионального отделения ОНФ в Челябинской области, заведующий кафедры оториноларингологии ЮУ ГМУ Мусос Коркмазов.

Причиной бездействия дорожников общественники называют оправдание «само растает». Активисты ОНФ отправили обращения в городскую администрацию с просьбой повлиять на ситуацию. Кстати, ранее эта же структура предложили ввести персональную ответственность за нарушения при уборке снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU