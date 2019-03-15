Жители Челябинска затеяли спор: хорошо ли убран город после снегопада

СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-15T06:45:57+03:00

А как считаете вы: город хорошо убрали? Фото: Андрей АБРАМОВ

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Южный циклон, который накрыл всю Челябинскую область 14 марта, миновал. За сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Впрочем, синоптики говорят, что бывали и более снежные мартовские месяцы в Челябинске. По южноуральской столице накануне весь день колесили снегоуборочные колонны. Тракторы в сопровождении ДПС едут «лесенкой» и сгребают снег к обочинам. Работы продолжались всю ночь.

15 марта в соцсетях горожане принялись обсуждать качество уборки дорог.

— Приятно удивлен, но дороги почистили великолепно. Если бы так всегда работали! — написал Алексей Петров.

— В целом, ситуация проезжая, но кое-где как будто не чистили крайнюю полосу. Например, по Энгельса и дальше по Труда, — отвечает Оксана Румянцева.

— Вам автомобилистам хорошо, а вот на нас пешеходов опять наплевать. В центре проспект Ленина, Свердловский еще как-то дворники почистили, а вот внутри жилых кварталов — ледяная полоса препятствий, — написала Елена Вохминцева.

— Поддерживаю предыдущего комментатора. Насчет очистки крайнего ряда: когда выходишь из транспорта, приходится делать атлетический прыжок. Иначе проваливаешься в мокрую снежную кашу, — добавил Андрей Петренко.

Как Челябинск переживает сильный снегопад 14 марта 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU