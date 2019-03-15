МЧС вновь разослало жителям Челябинской области экстренное предупреждение

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-15T07:10:54+03:00

В регионе бушует сильный ветер, на дорогах гололед

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15 марта жителям Челябинской области на телефоны пришло SMS сообщение от МЧС. Экстренное ведомство вновь предупреждает о непогоде.

— По данным Челябинского гидрометцентра в отдельных районах области ожидаются ветер до 21 метра в секунду, снег, гололед. Рекомендуем соблюдать меры безопасности, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

На ближайшие выходные синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ночью температура будет опускаться до -10, а днем приближаться к отметке 0 градусов. Из-за этого на дорогах возможна сильная гололедица.

Если попали в беду, сразу же звонит 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU