Водителей Челябинска просят очистить машины от снега

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-15T07:18:57+03:00

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В одночасье в Челябинске родился новые мем — «машина-сугроб». После снегопада, который продолжался практически сутки, на дорогу выехали засыпанные снегом авто. Вероятно, автомобилисты сильно спешат или ленятся чистить машины от сугроба на крыше.

Вместе с тем заместитель мэра по дорожному хозяйству Владимир Алейников отчитался, что за минувшую ночь снегоуборочная техника исколесила все запланированные маршруты. Правда снежны отвалы с обочин убрать не успели. Этому планируют посвятить грядущую пятницу и выходные.

— Обстановка рабочая. В течение дня проведем обработку противогололедными материалами для предотвращения образования гололеда. Просьба к жителям города не выезжать на «машинах-сугробах», чистить автомобиль от снега, чтоб не создавать аварийно-опасных ситуаций, — сообщил Владимир Алейников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Как Челябинск переживает сильный снегопад 14 марта 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU