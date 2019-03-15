Дерево рухнуло на машину в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-15T07:26:47+03:00

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Жители Ленинского района Челябинска опубликовали в соцсетях снимок. Согласно подписи, кадр сделан во дворе дома Кронштадтская, 18. Ветхое дерево вырвало с корнем и оно рухнуло на припаркованную во дворе иномарку. Случилось это минувшей ночью, никто не пострадал.

Массивное дерево, очевидно, оставило серьезную вмятине на крыше легковушки. Теоретически, владелец может судится с местной управляющей компанией, которая не убрала аварийное дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU