В горнозаводской зоне Челябинской области затруднено движение по федеральной трассе

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-15T09:09:18+03:00

Под Симом до сих пор метет. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Вторые сутки Южный Урал переживает последствия сильного снегопада. Ограничение по движению фур и рейсовых автобусов по федеральной трассе М-5 снято. Но в районе города Сим по-прежнему метет, потому движение автомобилей затруднено.

Сейчас на дороге работает пять комбинированных дорожных машин ФКУ Упрдор «Южный Урал». Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ, предпринимается все для того, чтобы не допустить введения ограничения на дороге федерального значения.

Тем временем, прогноз погоды оставляет желать лучшего. По данным Челябинского гидрометцентра в отдельных районах области ожидаются ветер до 21 метра в секунду, снег, гололед.

— Рекомендуем соблюдать меры безопасности, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

На ближайшие выходные синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Ночью температура будет опускаться до -10, а днем приближаться к отметке 0 градусов. Из-за этого на дорогах возможна сильная гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU