На федеральной трассе под Челябинском в ДТП оторвало ковш снегоуборочной машины

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-15T10:25:27+03:00

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ЧП на федеральной трассе М-5 случилось на выезде из Челябинска в пятницу, 15 марта, примерно в 10.45.

— Во время очистки дороги от снега погрузчик на скорости ковшом зацепил барьерное ограждение. От удара оторвало ковш, он упал на дорогу. Самостоятельно, без протокола ГИБДД, наши сотрудники оторванный ковш забрать не могли. Потому некоторое время он лежал на дороге, перегораживая одну из полос. Сейчас движение восстановлено, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В ДТП никто не пострадал.

А власти Челябинска просят горожан не выезжать на дороги на машинах-«подснежниках» и вычистить кузова.

— Машины, заваленные снегом, мешают обзору на дороге, провоцируют ДТП, тормозят уборку улиц от снега. Начиная с ночи, колонны уборочных машин подрядчика прошли все намеченные маршруты. Сейчас прессуем валы снега, готовим их к вывозу. Температуры воздуха падает, потому обрабатываем дороги противогололедной смесью и подметаем, — сказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

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ИСТОЧНИК KP.RU