2019-03-15T11:24:54+03:00
Общество

В Челябинской области пенсионерку оштрафовали за красоту

Бабушка в Миассе разбила палисадник. Земля под клумбы самовольно захвачена
Ольга АНТОНОВА
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В Миассе бабушку оштрафовали за красоту.В Миассе бабушку оштрафовали за красоту.Фото: Лада ЕЛЕЦКАЯ
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Жительница небольшого южноуральского городка владеет огородом в пять соток земли. В этом палисаднике она устроила клумбы. Видимо, в стремлении «насадить» миру красоту, бабушка отвела под цветы еще немного землицы. Главный государственный инспектор по использованию и охране земель Миасского городского округа разницу в площади выявил и оштрафовал пенсионерку на пять тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением, бабушка обратилась в суд. Просила штраф заменить устным замечанием. Она 15 лет добросовестно использует участок. И самовольно присвоенную площадь отвела только для выращивания цветов, ничего не строит.

Однако Фемида доводам бабушки не вняла. Документально установлено, что пенсионерка прирезала к своему участку еще 123,6 квадратных метров до 610 «квадратов».

— Суд полагает, что оснований для пересмотра вынесенного решения нет. Административное правонарушение существенно нарушает охраняемые общественные отношения в области охраны собственности, оно не может быть признано малозначительным. Решение вступило в законную силу, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Миасского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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