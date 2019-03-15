2019-03-15T12:53:55+03:00
Общество

Из Челябинской области в Таджикистан депортируют лже-муллу

В одной из деревень нелегал вел незаконные богослужения
Ольга АНТОНОВА
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Лже-муллу ждет принудительное выдворение за пределы России.Лже-муллу ждет принудительное выдворение за пределы России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Изба, арендованная под мечеть в деревне под Верхним Уфалеем. Намазы, на которые правоверные собираются по зову муллы. А мулла-то ненастоящий. Что и выяснили во время рейда сотрудники полиции и прокуратуры. 53-летний Абдухамид Г., гражданин Таджикистана, не являлся служителем культа.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, таджик оказался еще и нелегальным мигрантом.

Сейчас лже-муллу по решению суда приставы передали в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Гражданин Таджикистана распространял информацию о мусульманском вероучении без документов, подтверждающих его полномочия.

Нелегальный мигрант оштрафован на 32 тыс руб. Его ждет принудительное выдворение за пределы России.

Кстати, за два с половиной месяца года под контролем судебных приставов из страны выдворено 188 человек. В основном, это граждане среднеазиатских республик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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