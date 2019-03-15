Челябинцев приглашают участвовать в модных ТВ-шоу

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-15T13:18:38+03:00

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Камера! Мотор! В Челябинскую область едет съемочная группа телеканала «Поехали!». У нас снимут три серии программы «Поехали за талантами!» и три серии гастрономического шоу «Любить — вкусно!». В ролях — челябинцы и местная кухня.

Как сообщает пресс-секретарь ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» Ольга Сукинова, за три недели для программы «Поехали за талантами!» съемочная бригада побывает более чем на 30 локациях: в Челябинске — это театр кукол; драмтеатр им. Орлова; цех «белой» металлургии ЧТПЗ; Государственный исторический музей Южного Урала; Кировка. В Сосновском районе — хаски-центр «Аквилон». В Миассе — музей пельменя, в Магн; в Сатке — ледяной фонтан. Если не растает, конечно!

У программы «Любить — вкусно!» — иная специфика. Три героя готовят блюда местной кухни в борьбе за сердце красавицы. Продукты они ищут на рынках, фермах, семейных подворьях.

Продюсеры шоу ищут героев в Магнитогорске, Златоусте и Челябинске. Нужны активные, не скованные парни и девчата от 21 до 35 лет. Хотите «в телевизор»? Вашу заявку ждут по адресу: lubit.vkusno@gmail.com. Сообщите фамилию, имя, номер телефона и профиль в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU