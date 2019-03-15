«Оставила инструмент»: жительница Челябинской области лишилась зуба из-за халатности стоматолога
У Натальи разболелся зуб, пошла на прием к стоматологу в местной поликлинике.
— Врач пока лечила, успевала ругаться с коллегой. Потом давай мне грубить из-за того что у меня неправильно расположены нервы. Но я же в этом не виновата! Мучила минут 40. Затем положила в зуб мышьяк и сказала прийти через три дня. Боль не утихла, а наоборот стала больше, — написала пострадавшая в группе «Инцидент Миасс» во ВКонтакте.
Зуб ныл так, что Наталья не стала выжидать положенное время, а пришла на вторые сутки.
— Врач с психу, что я такая нетерпеливая, начала осматривать зуб. Опять сверлила, что-то чистила, удаляла нервы и в конце сказала, ничего не может сделать с зубом, мол, идите лечите платно.
Почти месяц Наталья просидела на обезболивающих, потому что денег на поход в частную клинику не было. Но как только получила зарплату, сразу пошла на прием.
— Врачи сначала не поверили, сделали снимок и впали в шок. Та стоматолог оставила в моем зубе инструмент! Зуб пришлось удалять, по-другому инородное тело было не вытащить.
Наталья намерена написать жалобы во все инстанции и наказать врача за халатность. А также получить компенсацию за причиненный вред, поскольку сейчас ей предстоит ставить имплантант, который стоит десятки тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU