2019-03-15T16:39:09+03:00
Общество

Челябинцев зовут вычистить город от хлама

«Комсомолка» узнала даты весенних субботников
Ольга АНТОНОВА
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Наведем чистоту вместе! Хватит мусорить!Наведем чистоту вместе! Хватит мусорить!Фото: Ольга Крыльцова
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Апрель — тяжелое для глаза и настроения пора. Вытаивают залежи мусора, которые зимой милосердно скрывал снег. Если вы неравнодушный человек, активный горожанин и просто любите родной Челябинск, присоединяйтесь к весенней генеральной уборке дворов и улиц.

В постановлении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского определены даты проведения субботников: «В целях очистки территории городов и населенных пунктов Челябинской области от зимних накоплений мусора рекомендовать главам муниципальных образований. Руководителям предприятий, учреждений , организаций всех форм собственности провести 10, 11, 12. 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 6 мая 2019 года весенние субботники».

Документ «приглашает» включиться в генеральную уборку жителей городов и сел, студентов, школьников.

Контролировать большую уборку будет специальный штаб, членами которого станут региональные министры. 16 мая на стол губернатору должен лечь полный отчет о проделанной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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