Для челябинских школьников утверждены расписания ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
ЕГЭ-2019 традиционно пройдет в три этапа:
— досрочный: 20 марта — 10 апреля;
— основной: 27 мая — 1 июля;
— дополнительный: 3 — 20 сентября.
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. Для этих периодов также предусмотрены резервные сроки.
А что делать выпускникам прошлых лет? Они могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основной кампании ЕГЭ. Выпускники-2019 — в основные сроки основного периода.
Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные сроки.
В министерстве образования и науки Челябинской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» напомнили, что сдавать в ЕГЭ в другие даты можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие «неуд» по русскому языку и математике, либо получившие повторно «неуд» по одному из этих предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) в сентябре. \
ОГЭ-2019 для девятиклассников пройдет в три этапа:
— досрочный: 22 апреля — 14 мая;
— основной: 24 мая — 2 июля;
— дополнительный: 3 — 21 сентября.
Расписание ГВЭ-2019 — здесь.
Напомним, что ГВЭ - это государственный выпускной экзамен, который сдают дети с особенностями здоровья; школьники, находящиеся в уголовно-исправительных заведениях
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ИСТОЧНИК KP.RU