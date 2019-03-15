Для челябинских школьников утверждены расписания ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-15T17:00:09+03:00

У выпускников челябинских школ начинается реально горячая пора подготовки к экзаменам. Фото: Евгения ГУСЕВА

На испытания ждут выпускников нынешнего года и предыдущих лет

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ЕГЭ-2019 традиционно пройдет в три этапа:

— досрочный: 20 марта — 10 апреля;

— основной: 27 мая — 1 июля;

— дополнительный: 3 — 20 сентября.

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. Для этих периодов также предусмотрены резервные сроки.

А что делать выпускникам прошлых лет? Они могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основной кампании ЕГЭ. Выпускники-2019 — в основные сроки основного периода.

Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные сроки.

В министерстве образования и науки Челябинской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» напомнили, что сдавать в ЕГЭ в другие даты можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие «неуд» по русскому языку и математике, либо получившие повторно «неуд» по одному из этих предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) в сентябре. \

ОГЭ-2019 для девятиклассников пройдет в три этапа:

— досрочный: 22 апреля — 14 мая;

— основной: 24 мая — 2 июля;

— дополнительный: 3 — 21 сентября.

Расписание ГВЭ-2019 — здесь.

Напомним, что ГВЭ - это государственный выпускной экзамен, который сдают дети с особенностями здоровья; школьники, находящиеся в уголовно-исправительных заведениях

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ИСТОЧНИК KP.RU