Из-за снегопада два южноуральских туриста застряли в охотничьей избушке под Миассом
Два челябинца отправились в поход на гору Ицыл. Восхождение они собирались совершить со стороны поселка Тыелга. Однако стихия заставил приятелей укрыться в лесной избушке у подножия горы. Спустя несколько часов туристы оказались в снежном плену.
— Вчера 15 марта, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Миасса поступил вызов от жителя Челябинска. Он сообщил, что его друзья застряли в лесной избушке. Выбраться из укрытия самостоятельно они не могут — все дорожки заметены снегом, а запас продуктов исчерпан, — рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Миасского городского округа.
К счастью, застрявшие в лесу путешественники находились на связи. Специалисты ЕДДС по телефону узнавали у них о самочувствии и обстановке. А в указанное место, тем временем, отправились сотрудники миасского поисково-спасательного отряда. Благодаря местному егерю, спасатели добрались до избушки за несколько часов. Пленников благополучно эвакуировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU