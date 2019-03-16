В Челябинске от менингита умерла 10-летняя школьница

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-16T16:38:23+03:00

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Все началось с высокой температуры и появившейся на теле сыпи. Ученица 4 класса лицея №35 почувствовала себя плохо 12 марта. А через сутки ребенок скончался. Предварительный диагноз — менингит. Об этом сообщают челябинские СМИ.

Родители одноклассников заболевшей девочки узнали о трагедии, спустя два дня. Педагоги старались не афишировать смертельный случай. Карантин в школе до сих пор не объявлен.

Всех, кто в последнее время контактировал с четвероклассницей, заставили пройти обследование в поликлинике.

Выявили ли врачи у кого-то похожие симптомы — неизвестно. Областной минздрав пока не комментирует ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU