Десять лет «отпуска» грозят мошеннику, не отправившему туристов из Челябинска в купленный ими тур

СЕГОДНЯ 06:41 2019-03-17T06:41:29+03:00

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Хозяин туристического агентства, котрое четыре месяца проработало в центре Челябинска, пойдет под суд за обман клиентов, сообщает пресс-служба УМВД города.

— 30-летний житель Уфы открыл весной 2016-го года туристическое агентство в центре Челябинска. Менеджеры турфирмы, не знавшие о преступном замысле хозяина, собрали с туристов около двух миллионов рублей и перечислили на счет хозяина. Деньги он тратил на личные нужды. А более 100 туристов не смогли полететь в отпуск, — рассказывают в пресс-службе.

Когда обман вскрылся, мошенник был арестован. На днях завершилось предварительное следствие по его делу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Предприимчивого дельца могут отправить на нары сроком до десяти лет.

— В ходе расследования он частично возместил потерпевшим причиненный ущерб, вернув около 40 тысяч рублей. Около 500 тысяч рублей потерпевшим выплатили страховые компании. Часть денежных средств были сняты со счетов обвиняемого после оперативного обращения пострадавших клиентов в банки.

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ИСТОЧНИК KP.RU