2019-03-17T10:27:41+03:00
Происшествия

Ночью 52 человека тушили пожар в общежитии на окраине Челябинска

Спасаясь от огня, жильцы выбегали на улицу, едва накинув одежду
Лидия ПЕСКОВА
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Пожар попал на телефоны очевидцев. Фото: Николай Белорус.Пожар попал на телефоны очевидцев. Фото: Николай Белорус.
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Общежитие на улице Героев Танкограда загорелось в ночь на воскресенье, 17 марта. Пожарные прибыли на место сразу, но два человека уже успели надышаться едким дымом — они в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным МЧС, источник возгорания находился на втором этаже двухэтажного здания. Там же и вспыхнули в общей сложности 150 квадратных метров помещений. Пожар мог перекинуться даже на крышу, но его вовремя остановили пожарные.

Из здания самостоятельно выбрались 16 человек. Спасаясь от огня, жильцы выбегали на улице, едва накинув верхнюю одежду. Двое жильцов серьезно пострадали: 57-летнюю женщину и 30-летнего мужчину пришлось госпитализировать в больницу.

В тушении пожара участвовали 52 человека и 16 единиц специальной техники. Причина возгорания пока не известна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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