Очевидцы: в доме на Карла Маркса в Магнитогорске замазывают трещины к приезду госэкспретизы
Трещины, которые появились в стенах пятого и шестого подъездов на улице Карла Макса, 164, в Магнитогорске после взрыва бытового газа, замазывают к приезду госэкспертизы. Фотографии ремонта очевидцы выложили в социальных сетях.
— Еще нет официальной экспертизы, а трещины замазывают! До приезда экспертов очень стараются, чтобы отчитаться, что в доме все хорошо. Работают даже в выходные, — пишет подписчица местного паблика.
Фото: Елена Ханько-Хощенко.
Напомним, на этой неделе появились результаты инженерно-строительной экспертизы технического состояния дома. В заключении говорится, что конструкции дома находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы отправлены в Москву на госэкспретизу. Окончательное решение столичные специалисты планируют дать до 1 апреля.
Взрыв на улице Карла Маркса, 164, в Магнитогорске прозвучал рано утром 31 декабря. Под завалами обрушившегося седьмого подъезда погибли 39 человек.
В Магнитогорске снесли стену дома, пострадавшего от взрыва газа.
ИСТОЧНИК KP.RU