Очевидцы: в доме на Карла Маркса в Магнитогорске замазывают трещины к приезду госэкспретизы

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-17T11:18:29+03:00

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Трещины, которые появились в стенах пятого и шестого подъездов на улице Карла Макса, 164, в Магнитогорске после взрыва бытового газа, замазывают к приезду госэкспертизы. Фотографии ремонта очевидцы выложили в социальных сетях.

— Еще нет официальной экспертизы, а трещины замазывают! До приезда экспертов очень стараются, чтобы отчитаться, что в доме все хорошо. Работают даже в выходные, — пишет подписчица местного паблика.

Фото: Елена Ханько-Хощенко.

Напомним, на этой неделе появились результаты инженерно-строительной экспертизы технического состояния дома. В заключении говорится, что конструкции дома находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы отправлены в Москву на госэкспретизу. Окончательное решение столичные специалисты планируют дать до 1 апреля.

Взрыв на улице Карла Маркса, 164, в Магнитогорске прозвучал рано утром 31 декабря. Под завалами обрушившегося седьмого подъезда погибли 39 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/687282" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске снесли стену дома, пострадавшего от взрыва газа.

ИСТОЧНИК KP.RU