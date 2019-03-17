2019-03-17T11:44:57+03:00
Происшествия

Авария на газопроводе в Челябинске оставила без газа два десятка домов

Виной всему — грузовик
Лидия ПЕСКОВА
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Аварию устраняют 26 специалистов.Аварию устраняют 26 специалистов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 17 марта, два десятка частных домов в Челябинске остались без газа за-за того, что ехавший мимо газопровода самосвал неожиданно поднял кузов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— В результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля HOWO при следовании по улице Городская в районе дома № 68 произошел порыв газопровода. Под отключение попали 20 частных жилых домов по улицам Звенигородская и Шершневская, — говорят в МЧС.

Чтобы отремонтировать газопровод и вернуть голубое топливо горожанам, на место выехали восемь специальных машин и 26 специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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