Авария на газопроводе в Челябинске оставила без газа два десятка домов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-17T11:44:57+03:00

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В воскресенье, 17 марта, два десятка частных домов в Челябинске остались без газа за-за того, что ехавший мимо газопровода самосвал неожиданно поднял кузов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— В результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля HOWO при следовании по улице Городская в районе дома № 68 произошел порыв газопровода. Под отключение попали 20 частных жилых домов по улицам Звенигородская и Шершневская, — говорят в МЧС.

Чтобы отремонтировать газопровод и вернуть голубое топливо горожанам, на место выехали восемь специальных машин и 26 специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU