Авария на газопроводе в Челябинске оставила без газа два десятка домов
В воскресенье, 17 марта, два десятка частных домов в Челябинске остались без газа за-за того, что ехавший мимо газопровода самосвал неожиданно поднял кузов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
— В результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля HOWO при следовании по улице Городская в районе дома № 68 произошел порыв газопровода. Под отключение попали 20 частных жилых домов по улицам Звенигородская и Шершневская, — говорят в МЧС.
Чтобы отремонтировать газопровод и вернуть голубое топливо горожанам, на место выехали восемь специальных машин и 26 специалистов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU