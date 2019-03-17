Рецидивист устроился продавцом в магазин и украл из кассы 10 тыс. рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-17T12:16:56+03:00

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Владелец одного из магазинчиков в Златоусте заявил о пропаже из кассы 10 тысяч рублей. Полиция задержала преступника по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в краже. Им оказался 24-летний житель Златоуста, который работал продавцов в этом же магазине и имел несколько судимостей за имущественные преступления, — рассказывают в пресс-службе.

Сначала молодой человек заявил, что на магазин напал неизвестный, а потом все же признался в содеянном. Правда, деньги преступник успел потратить. С вора взяли подписку о невыезде. Ему грозят два года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU